Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: позиции Клинтон в президентской гонке могут ослабнуть из-за скандала с помощницей

Международная панорама
30 августа, 17:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее Хума Абедин заявила, что намерена расстаться со своим супругом, бывшим конгрессменом Энтони Винером, который в очередной раз стал фигурантом сексуального скандала
Материал из 1 страницы
Хиллари Клинтон и Хума Абедин (слева направо)

Хиллари Клинтон и Хума Абедин (слева направо)

© EPA/PETER FOLEY

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Решение ближайшей помощницы Хиллари Клинтон - Хумы Абедин - расстаться с мужем из-за скандала может напомнить американским избирателям о нелицеприятных моментах, касающихся семейной жизни кандидата в президенты США от демократов, и ослабить ее позиции в предвыборной гонке. Такое мнение приводится в статье, опубликованной  в газете The New York Times.

СПЕЦПРОЕКТ
Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США
О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

Абедин заявила, что намерена расстаться со своим супругом, бывшим конгрессменом Энтони Винером, который в очередной раз стал фигурантом сексуального скандала. По оценке издания, данная ситуация "бросает тень на советницу и доверенное лицо Клинтон, которая работала с ней последние два десятка лет".

Кроме того, как говорится в статье, в данном случае "есть опасность напомнить избирателям о трудностях, которые на протяжении десятилетий имели место в семейной жизни Клинтон". "Это касается в том числе вызвавшего много споров решения Клинтон остаться с занимавшим в то время пост президента Биллом Клинтоном, когда стало известно о его отношениях с Моникой Левински", - пишет издание. В материале в связи с этим также отмечается, что произошедшее между Биллом Клинтоном и Левински - это "скандал, который кампания (Хиллари Клинтон - прим. ТАСС) хотела бы оставить в прошлом".

The New York Times указывает, что "Абедин работала с Клинтон с тех пор, как была стажером при ней в 90-х годах". "Теперь она является вице-председателем кампании Клинтон, ее часто называют приемной дочерью, она играет едва ли не исключительную роль приближенного к Клинтон лица, пользующегося ее доверием и находящегося на виду", - говорится в материале.

Винер и Абедин поженились в 2010 году, церемонию провел Билл Клинтон. Причиной расставания стало то, что, как сообщила 27 августа газета The New York Post, Винер активно обменивался откровенными фотографиями с женщиной, личность которой не разглашается. Указанная переписка имела место в июле 2015 года.

В 2011 году Винер был вынужден уйти в отставку с поста конгрессмена от штата Нью-Йорк из-за аналогичного скандала. В тот раз Абедин заявила, что прощает мужа. В 2013 году Винер участвовал в выборах мэра Нью-Йорка в качестве кандидата, но потерпел поражение.

СПЕЦПРОЕКТ
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?
Как супруга 42-го американского лидера шла к президентскому креслу - в материале ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама