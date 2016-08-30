СМИ: позиции Клинтон в президентской гонке могут ослабнуть из-за скандала с помощницей

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Решение ближайшей помощницы Хиллари Клинтон - Хумы Абедин - расстаться с мужем из-за скандала может напомнить американским избирателям о нелицеприятных моментах, касающихся семейной жизни кандидата в президенты США от демократов, и ослабить ее позиции в предвыборной гонке. Такое мнение приводится в статье, опубликованной в газете The New York Times.

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Абедин заявила, что намерена расстаться со своим супругом, бывшим конгрессменом Энтони Винером, который в очередной раз стал фигурантом сексуального скандала. По оценке издания, данная ситуация "бросает тень на советницу и доверенное лицо Клинтон, которая работала с ней последние два десятка лет".

Кроме того, как говорится в статье, в данном случае "есть опасность напомнить избирателям о трудностях, которые на протяжении десятилетий имели место в семейной жизни Клинтон". "Это касается в том числе вызвавшего много споров решения Клинтон остаться с занимавшим в то время пост президента Биллом Клинтоном, когда стало известно о его отношениях с Моникой Левински", - пишет издание. В материале в связи с этим также отмечается, что произошедшее между Биллом Клинтоном и Левински - это "скандал, который кампания (Хиллари Клинтон - прим. ТАСС) хотела бы оставить в прошлом".

The New York Times указывает, что "Абедин работала с Клинтон с тех пор, как была стажером при ней в 90-х годах". "Теперь она является вице-председателем кампании Клинтон, ее часто называют приемной дочерью, она играет едва ли не исключительную роль приближенного к Клинтон лица, пользующегося ее доверием и находящегося на виду", - говорится в материале.

Винер и Абедин поженились в 2010 году, церемонию провел Билл Клинтон. Причиной расставания стало то, что, как сообщила 27 августа газета The New York Post, Винер активно обменивался откровенными фотографиями с женщиной, личность которой не разглашается. Указанная переписка имела место в июле 2015 года.

В 2011 году Винер был вынужден уйти в отставку с поста конгрессмена от штата Нью-Йорк из-за аналогичного скандала. В тот раз Абедин заявила, что прощает мужа. В 2013 году Винер участвовал в выборах мэра Нью-Йорка в качестве кандидата, но потерпел поражение.