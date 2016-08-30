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ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Парламент Эстонии не смог избрать президента страны. По итогам завершившегося сегодня последнего третьего тура голосования, ни один из претендентов так и не смог заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов.
Для избрания президента страны в течение месяца будет созвана Коллегия выборщиков. В нее войдут 335 человек, в том числе депутаты парламента и представители советов местных самоуправлений.