Ливанский политик: Россия играет основную роль в стабилизации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия играет основную роль в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе за счет борьбы с террористами в Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам председатель Ливанской демократической партии Таляль Арслан.

"Мы поддерживаем и укрепляем особые отношения между нами, поскольку мы считаем, что Россия играет основную роль в восстановлении баланса на Ближнем Востоке, и мы приветствуем эту роль", - сказал он.

Ливанский политик добавил, что Россия, в частности, играет важную роль в ситуации в Сирии, противодействуя здесь радикальным исламистам. "Они угрожают не только Сирии или Ливану, но и всему миру, - продолжил он. - Россия находится в Сирии, чтобы сохранить сирийское государство и помочь сирийскому народу освободить свою страну от террористов".

Таляль Арслан добавил, что конфликт в Сирии сказывается самым непосредственным образом на ситуации в Ливане из-за протяженной общей границы двух стран. "Если бы не бойцы сопротивления (бойцы движения "Хезболлах", участвующего в конфликте в Сирии - прим. ТАСС), война пришла бы в каждый ливанский дом", - сказал он.

В результате, добавил лидер Ливанской демократической партии, стабилизация ситуации в Сирии положительно скажется и на урегулировании политического кризиса в Ливане. "Так что нам нужна помощь России, и мы не стесняемся об этом говорить", - указал политик.

Таляль Арслан отметил, что обсуждал вопросы взаимодействия Ливана с Россией в Москве со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. "Мы в регионе чувствуем, что единственный, кто ведет действительно борьбу с террористами, - это Россия", - сказал он, отвечая на вопрос об итогах переговоров.

Раскол арабского мира

Политический кризис в Ливане, где более двух лет не удается избрать президента, является следствием раскола в арабском мире. Об этом также заявил журналистам председатель Ливанской демократической партии.

"Ливан расколот, причем на всех уровнях, - сказал он. - И этот раскол имеет не только внутренние причины, но и внешние: я говорю о внешних событиях, чье влияние ощущается везде в Ливане".

По мнению Таляля Арслана, речь идет о попытках определенной группы арабских стран использовать радикальные течения в исламе и их приверженцев, в том числе террористов, для продвижения своих интересов в регионе. "В арабском мире часть режимов поддерживает террористов, такфиристские течения, а другие выступают против них, - продолжил он. - Этот раскол отражается на Ливане, но его последствия видны и в остальном мире".

Политик добавил, что ряд арабских стран имеют влияние на ту или иную часть политического спектра в Ливане, продвигая за счет этого свою повестку. "У Саудовской Аравии есть особые отношения с некоторыми ливанцами, и это затрудняет нашу деятельность в борьбе за общенациональные интересы", - привел он пример.

В Ливане пост президента страны остается вакантным более двух лет с тех пор, как президентский дворец в Баабде покинул 25 мая 2014 года Мишель Сулейман. Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент выдвигается из общины маронитов, которые составляют большинство среди местных христиан. Депутаты ливанского парламента до сих пор не могут выбрать кандидата, который бы устроил партии мусульман и христиан. В результате голосование по выборам президента переносилось 40 раз по причине отсутствия кворума, очередное голосование назначено на 7 сентября.