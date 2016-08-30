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Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве

Международная панорама
30 августа, 18:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, августа. /ТАСС
Группа молодых людей вечером 27 августа провела у здания посольства Украины в Москве акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве
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© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины  направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста в связи с акцией, которая произошла 27 августа у стен украинского посольства в Москве.

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"В связи с нападением на посольство Украины в Российской Федерации, которое совершено группой радикально настроенных лиц 27 августа 2016, МИД Украины направил ноту протеста в адрес МИД Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. В Киеве указали, что "такие действия грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", а также призвали расследовать инцидент.

Группа молодых людей вечером 27 августа провела у здания посольства Украины в Москве акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. Они скандировали: "Руки прочь от наших дипломатов!", "Фашизм не пройдет!", "Хунту к ответу!". Кроме того, протестующие забросали посольство яйцами. В ситуацию вмешались полицейские, после чего активисты, выкрикивая "Помним Одессу, помним Донбасс!" и "Не забудем, не простим!", покинула Леонтьевский переулок, где расположен комплекс зданий посольства Украины.

Акция возле украинского посольства произошла после того, как украинские радикалы в тот же день напали на представительство Россотрудничества в Киеве, забросав здание дымовыми шашками. На место происшествия прибыли представители полиции, однако правонарушители не были задержаны. Киевское представительство этой организации регулярно подвергается атакам украинских радикалов и националистов.

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