Reuters: турецкий судья запросил политического убежища в Греции

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АФИНЫ, 30 августа. /ТАСС/. Турецкий судья запросил политического убежища в Греции, утверждая, что на родине он подвергся преследованию со стороны властей. Об этом сообщило агентство Reuters.
Имя 48-летнего судьи не называется. Reuters приводит заявление представителей Береговой охраны Греции, которые подтвердили задержание гражданина Турции, пытавшегося добраться до греческого острова Хиос вместе с группой мигрантов, но не привели никаких дополнительных деталей.
Ранее политического убежища в Греции запросили восемь турецких военных, бежавших из страны на вертолете после попытки государственного переворота. Все они отрицали свою причастность к путчу.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Погибли более 240 человек, не считая путчистов, порядка 2 тысяч получили ранения.