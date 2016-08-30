Reuters: турецкий судья запросил политического убежища в Греции

АФИНЫ, 30 августа. /ТАСС/. Турецкий судья запросил политического убежища в Греции, утверждая, что на родине он подвергся преследованию со стороны властей. Об этом сообщило агентство Reuters.

Имя 48-летнего судьи не называется. Reuters приводит заявление представителей Береговой охраны Греции, которые подтвердили задержание гражданина Турции, пытавшегося добраться до греческого острова Хиос вместе с группой мигрантов, но не привели никаких дополнительных деталей.

Ранее политического убежища в Греции запросили восемь турецких военных, бежавших из страны на вертолете после попытки государственного переворота. Все они отрицали свою причастность к путчу.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Погибли более 240 человек, не считая путчистов, порядка 2 тысяч получили ранения.