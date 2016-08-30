ООН: вынужденные переселенцы на Украине испытывают трудности в реализации своих прав

ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Внутренне перемещенные лица на Украине сталкиваются с трудностями в осуществлении своих прав, включая доступ к социальной помощи и трудоустройству, обеспечение жильем и свободу передвижения. Об этом заявил в Женеве специальный докладчик ООН по правам вынужденных переселенцев Чалока Беяни.

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Он также сообщил о намеченной на 1-9 сентября поездке на Украину с целью ознакомления с ситуацией на месте. В ходе визита спецдокладчик намерен "оценить прогресс в сфере защиты и помощи внутренне перемещенным лицам", а также "проконсультироваться в отношении нынешних вызовов и возможностей в достижении длительных решений для них на Украине".

В этой связи он напомнил об "обеспокоенности по ряду ряду вопросов", которая была им высказана по итогам предыдущей поездки в страну, а также о своих рекомендациях в представленном в 2014 году докладе Совету ООН по правам человека.

"Я слежу за положением внутренне перемещенных лиц на Украине очень пристально", - сказал Чалока Беяни, напомнив, что эти люди "продолжают сталкиваться с трудностями в доступе к своим правам, включая социальную помощь, свободу передвижения, жилье и возможности для трудоустройства". По его мнению, требуется срочно сосредоточить внимание на поиске "длительных решений в форме местной интеграции или расселения в тех случаях, когда возвращение в свои дома невозможно".

В ходе визита на Украину эксперт ООН планирует встретиться с вынужденными переселенцами, официальными лицами, представителями организаций гражданского общества и работающих на Украине структур ООН. По завершении поездки 9 сентября он поделится своими предварительными выводами на пресс-конференции в Киеве.

По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 1 августа, на Украине было зарегистрировано 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, и главной проблемой для них остается безработица: лишь 43% их семей могут рассчитывать на зарплату в качестве регулярного дохода.