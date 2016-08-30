СМИ: ФБР объяснит, почему не стало выдвигать уголовные обвинения против Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в ближайшие сутки опубликует доклад, в котором разъясняется, почему его сотрудники рекомендовали не выдвигать против кандидата в президенты Хиллари Клинтон уголовных обвинений за нарушения при ведении служебной переписки. Об этом сообщила американская телекомпания CNN.

Как отмечают ее источники, речь идет о материалах, подготовленных ФБР в июле для Министерства юстиции США. Они будут раскрыты на основании закона о свободе информации по запросу ряда американских СМИ. Как ожидается, обнародуют также заметки, сделанные сотрудниками бюро во время допроса Клинтон.

В июле Минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки по электронной почте, когда занимала пост госсекретаря (2009-2013 годы). Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч пояснила тогда, что приняла такое решение после консультаций с директором ФБР Джеймсом Коми и работниками юстиции, принимавшими участие в расследовании на этот счет.

Клинтон вступила в предвыборную гонку в США в апреле 2015 года. Она была выдвинута официальным кандидатом в президенты США от демократов на Национальном съезде партии, который прошел в конце июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Если бы власти нашли основания для предъявления Клинтон уголовных обвинений, это, по мнению местных наблюдателей, могло бы сорвать ее предвыборную кампанию. Поэтому республиканская оппозиция в США восприняла выводы Минюста и ФБР с возмущением. Демократы и их союзники считают политизированным сам скандал вокруг электронной переписки Клинтон.

Речь идет о том, что она во время работы госсекретарем США использовала незащищенные частные серверы для служебной переписки, в том числе и секретной. Это запрещено правилами, действующими в американской администрации.