Суд во Франции приостановил запрет на ношение буркини в Канне

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Административный суд французского города Ниццы сегодня приостановил действие введенного властями города Канн запрета на ношение буркини - купального костюма для мусульманок, полностью закрывающего тело и отвечающего нормам ислама. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Канн находится в департаменте Приморские Альпы, административным центром которого является Ницца. Юрисдикция Административного суда Ниццы распространяется на все населенные пункты данного департамента.

Как отмечает Le Parisien, постановление суда Ниццы полностью совпадает с решением Государственного совета Франции о приостановлении запрета на ношение буркини, введенного мэрией города Вильнёв-Лубе. Госсовет постановил, что "решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан". Данное решение Госсовета создает юридический прецедент, на который теперь должны ориентироваться другие судебные инстанции. Это означает, что аналогичные запрещающие постановления, уже принятые в трех десятках городов и коммун Франции, могут быть в самое ближайшее время отменены.

19 августа стало известно, что мэрия Ниццы издала распоряжение, согласно которому на пляжах города вводится запрет на купание женщин в буркини. Ранее французский политик Кристиан Эстрози, долгое время бывший мэром этого города, а сейчас перешедший на пост его первого заместителя, направил письмо премьер-министру Манюэлю Вальсу, в котором выступал за введение подобного запрета. По мнению Эстрози, купальники буркини "не соответствуют нормам и идеалам французского общества".

Премьер поддержал введение запретов, отметив, что "Франция находится в условиях борьбы против радикального исламизма и терроризма". "Такого рода одежда (буркини) является проявлением порабощения женщин", - считает Вальс.