Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атак

Международная панорама
30 августа, 19:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее американские СМИ сообщили о том, что ФБР предупредило американские избиркомы на местах о том, что в двух штатах имеются признаки взлома компьютерных баз данных
Материал из 1 страницы
Джошуа Эрнест

Джошуа Эрнест

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты на данный момент официально не обвиняют ни одно иностранное правительство в совершении хакерских атак. Об этом сегодня на регулярном брифинге заявил пресс- секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

Смотрите также
Ассанж объяснил, откуда взялся "русский след" в деле о взломе серверов Демпартии США

"Ни на одно иностранное правительство не возлагалась ответственность за те случаи, о которых сообщалось ранее", - сказал он. За дальнейшими разъяснениями он посоветовал обратиться к Федеральному бюро расследований (ФБР).

Ранее американские СМИ сообщили о том, что ФБР предупредило американские избиркомы на местах о том, что в двух штатах имеются признаки взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами. В публикациях в очередной раз упоминались хакеры, якобы имеющие отношение к России. Их же обвиняют во взломе систем органов Демократической партии США, о которых стало известно в конце июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла в том, чтобы комментировать очередные подозрения американской стороны в том, что Россия якобы причастна ко взлому местных американских избиркомов в штатах Аризона и Иллинойс. "По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждятся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны", - сказал Песков. "В целом, не считаем необходимым на это как-то обращать внимание", - добавил пресс-секретарь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
4
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
7
США назначали награду за информацию о бывшем омоновце из Таджикистана, вступившем в ИГ
Темы дня
Реклама