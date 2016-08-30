Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атак

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты на данный момент официально не обвиняют ни одно иностранное правительство в совершении хакерских атак. Об этом сегодня на регулярном брифинге заявил пресс- секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

"Ни на одно иностранное правительство не возлагалась ответственность за те случаи, о которых сообщалось ранее", - сказал он. За дальнейшими разъяснениями он посоветовал обратиться к Федеральному бюро расследований (ФБР).

Ранее американские СМИ сообщили о том, что ФБР предупредило американские избиркомы на местах о том, что в двух штатах имеются признаки взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами. В публикациях в очередной раз упоминались хакеры, якобы имеющие отношение к России. Их же обвиняют во взломе систем органов Демократической партии США, о которых стало известно в конце июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла в том, чтобы комментировать очередные подозрения американской стороны в том, что Россия якобы причастна ко взлому местных американских избиркомов в штатах Аризона и Иллинойс. "По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждятся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны", - сказал Песков. "В целом, не считаем необходимым на это как-то обращать внимание", - добавил пресс-секретарь.