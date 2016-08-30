Сенатор Сандерс поддержал решение Еврокомиссии взыскать налоги с Apple

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, который в течение нескольких месяцев был главным соперником Хиллари Клинтон в президентской гонке, поддерживает позицию Еврокомиссии (ЕК), которая потребовала от базирующейся в Калифорнии компании Apple возместить невыплаченные налоги на сумму до €13 млрд. Об этом законодатель заявил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Огромным корпорациям нельзя давать пользоваться лазейками в законодательстве и государствами с низкими налогами, чтобы повышать свои и без того неприличные доходы, - указал Сандрес. - Я приветствую решение ЕС". "Прибыль Apple за 2015 год была крупнейшей из тех, которые когда-либо фиксировали корпорации, однако, видимо, и этого было недостаточно", - подчеркнул сенатор.

Во время участия в президентской гонке Сандерс неоднократно выступал за ограничение власти, которой пользуется в США крупный бизнес. Он также предлагал сделать так, чтобы корпорации не могли оказывать влияния на политику Вашингтона. Законодатель последовательно критиковал Клинтон за согласие принимать деньги от ведущих компаний и подчеркивал, что, став президентом, она будет зависима от прежних "спонсоров".

Apple's earnings in 2015 were the highest reported of any corporation in history, yet apparently that wasn't enough. https://t.co/BPiMjwsGk0 — Bernie Sanders (@BernieSanders) 30 августа 2016 г.

Еврокомиссия сегодня признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. "Еврокомиссия заключила, что Ирландия предоставила компании Apple ненадлежащие налоговые преимущества на сумму до €13 млрд. Это незаконно в рамках правил государственной поддержки ЕС, потому что позволило Apple платить значительно меньше налогов, чем другим", - отмечается в заявлении ЕК. Представители Apple заявили, что подадут апелляцию.

Министерство финансов США в свою очередь указало, что решение ЕК может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС. "Действия Комиссии могут нанести вред зарубежным инвестициям, бизнес-климату в Европе, а также подорвать важный дух экономического сотрудничества между США и ЕС", - говорится в заявлении ведомства на этот счет.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.