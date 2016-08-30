Глава МИД Словакии призвал к развитию диалога с Россией

БРАТИСЛАВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак призвал во вторник к развитию диалога между ЕС и Россией. Об этом сообщило словацкое информационное агентство ТАСР.

"Россию нельзя игнорировать. С ней нужно развивать диалог", - заявил Лайчак во время визита в Румынию.

Глава словацкой дипломатии считает необходимым развитие конструктивной переговорной базы с Россией. "Лучше вести диалог, в котором будет звучать критика, чем вообще обходиться без него", - сказал Лайчак.

"Россия является очень значимым государством. Она - член СБ ООН. Россия - стратегический поставщик энергии для моей страны и для большинства государств - членов Евросоюза. Можно перечислить и множество других фактов, которые отвечают на вопрос, почему так важно взаимодействовать с Россией", - подчеркнул министр.

В ЕС, как отметил он, не наложен запрет на развитие диалога с РФ. По его словам, Словакия, до конца текущего года председательствующая в Евросоюзе, последовательно поддерживает укрепление внутреннего единства этой организации и выступает за активизацию сотрудничества с Россией.