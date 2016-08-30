Отставка министра экономики Франции расширяет список претендентов на Елисейский дворец

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон отправлен во вторник в отставку. Как сообщил Елисейский дворец, он подал президенту республики Франсуа Олланду прошение, которое было удовлетворено. Министерство экономики передано под начало Мишеля Сапена, сохраняющего одновременно пост министра финансов.

Либерал в команде социалистов

Причиной отставки названо решение Макрона посвятить силы собственному внепартийному движению в поддержку экономических и социальных реформ под названием En marche! Летом глава государства напомнил министрам, что они должны сосредоточиться на выполнении обязанностей в кабинете.

Политический проект Макрона уже поддержали два десятка парламентариев. Сам лидер движения не уточнил, намерен ли он баллотироваться в президенты Франции весной 2017 года. Но, по мнению аналитиков, он просто отложил вступление в избирательную кампанию до более подходящего момента.

Единственный беспартийный участник правящей команды всегда ставил эффективность во главу угла. "Я должен признаться честно, что я не социалист", - заявил Макрон в этом месяце во время визита в Вандею.

Для быстрого прощального визита к главе государства 38-летний министр избрал самый надежный маршрут. Из министерства, находящегося на набережной Берси, он отправился в Елисейский дворец водным путем - по Сене на катере. Это позволило миновать автомобильные пробки и не опоздать к президенту.

Спичрайтер президента

Финансиста, работавшего в банке Ротшильда, пригласил в команду в 2012 году сам Олланд. Избранный президент-социалист благоволил к успешному эксперту и сначала назначил его своим экономическим советником и спичрайтером, а спустя еще два года доверил ключевое министерство.

Макрон заслужил в кабинете репутацию либерала. Он ратовал за сбалансированность государственных финансов и свободную игру рынка. Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей, а самым известным высказыванием - заявление в интервью газете Eco: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами".

Летом он высказался против запрета на ношение чадры во французских университетах, отмежевавшись от линии главы кабинета Манюэля Вальса. "Не думаю, что нужно придумывать новые законы, чтобы преследовать тех, кто хотел бы сохранить и во время занятий отличительные знаки своей религии", - считает он.

Подробности и планы - в книге

Уход из команды недавнего соратника не упрощает задачу президента. Олланд пока не объявил о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на выборах в апреле - мае 2017 года. Тем временем растет список открытых или скрытых претендентов. В спор включились соратники по Соцпартии Бенуа Амон и Арно Монтебур. Вероятным кандидатом остается и премьер Вальс. Экс-президент и лидер партии "Республиканцы" Николя Саркози, рассчитывающий вернуться в Елисейский дворец, не упустил случая для критики. "Четыре последних года у нас не было никакой экономической политики", - заявил он.

По оценкам экспертов, после несколько вялого первого семестра экономике понадобится новое усилие, чтобы обеспечить в этом году заявленный рост на уровне 1,5%. В апреле - июне динамика ВВП была нулевой. Причиной послужили замедление спроса, снижение инвестиций и откат промышленного производства в итоге серии забастовок против реформы трудового законодательства. "Отставка министра - дополнительная проблема для экономики", - считает ветеран политической жизни, сенатор-республиканец и бывший премьер- министр Жан-Пьер Раффарен.

Сам Макрон намерен в конце сентября представить свой диагноз французской экономики и список необходимых реформ. Экс-министр планирует издание книги, чтобы поделиться размышлениями о будущем Франции. "Я увидел пределы нашей политической системы, - заявил он журналистам. - Она подталкивает к компромиссам в последний момент. Разъяснительная работа ведется редко, зато большой простор оставлен для страхов одних и других".