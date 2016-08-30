СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Один из полевых командиров запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Мухаммед аль-Аднани убит в сирийском городе Алеппо. Об этом во вторник сообщил спутниковый телеканал Al Jazeera.

Аль-Аднани был известен тем, что выступал в качестве так называемого официального представителя ИГ. Он считался вторым лицом в иерархии этой экстремистской группировки после Абу Бакра аль-Багдади.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС