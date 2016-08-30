Меркель: Германия не поменяет свой облик из-за беженцев

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БЕРЛИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что ее страна не изменится в худшую сторону на фоне миграционного кризиса и сложностей с интеграцией большого числа иностранцев. Об этом она заявила в интервью немецкой Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого опубликованы во вторник.
"Германия останется Германией во всем, что нам близко и дорого", - сказала канцлер. По словам Меркель, ценности и принципы, по которым живет страна, не изменятся. "Они находят отражение в нашей либеральности, нашей демократии, нашем правовом государстве и нашей всеобъемлющей приверженности социальной рыночной экономике, которая благодаря своей экономической силе поддерживает самых слабых", - отметила политик.
В конце июля в ФРГ произошло два теракта, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) и которые совершили беженцы. Меркель сказала, что опасения населения в этой связи "абсолютно понятны". Однако канцлер, по ее собственным словам, не согласна с утверждением, что именно мигранты принесли в ФРГ террор.
В прошлом году в Германию в общей сложности прибыли более миллиона беженцев.
Интервью в Süddeutsche Zeitung опубликовано на фоне снижения политического рейтинга Меркель и неясности относительно ее будущего на посту канцлера. На данный момент она отказывается говорить, будет ли выдвигать свою кандидатуру на очередной срок.
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу