Меркель: Германия не поменяет свой облик из-за беженцев

БЕРЛИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что ее страна не изменится в худшую сторону на фоне миграционного кризиса и сложностей с интеграцией большого числа иностранцев. Об этом она заявила в интервью немецкой Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого опубликованы во вторник.

Youtube/ТАСС

"Германия останется Германией во всем, что нам близко и дорого", - сказала канцлер. По словам Меркель, ценности и принципы, по которым живет страна, не изменятся. "Они находят отражение в нашей либеральности, нашей демократии, нашем правовом государстве и нашей всеобъемлющей приверженности социальной рыночной экономике, которая благодаря своей экономической силе поддерживает самых слабых", - отметила политик.

В конце июля в ФРГ произошло два теракта, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) и которые совершили беженцы. Меркель сказала, что опасения населения в этой связи "абсолютно понятны". Однако канцлер, по ее собственным словам, не согласна с утверждением, что именно мигранты принесли в ФРГ террор.

В прошлом году в Германию в общей сложности прибыли более миллиона беженцев.

Интервью в Süddeutsche Zeitung опубликовано на фоне снижения политического рейтинга Меркель и неясности относительно ее будущего на посту канцлера. На данный момент она отказывается говорить, будет ли выдвигать свою кандидатуру на очередной срок.

Соглашение ЕС и Турции © AP Photo/Petros Giannakouris, File В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.



С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

Инфографика Беженцы в Европе Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу