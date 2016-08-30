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США сняли санкции с компании, поставлявшей в Дамаск сирийские банкноты из РФ

Международная панорама
30 августа, 22:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее Минфин США утверждал, что официальный представитель "Гознака" - компания DK Group занималась обеспечением перевозки банкнот из России в Сирию грузовыми авиарейсами через третьи страны
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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство финансов США во вторник объявило об исключении из санкционных списков компании DK Group, которая, по утверждению Вашингтона, ранее доставляла в Дамаск сирийские банкноты, изготовленные на предприятии "Гознак" в России.

Ограничения на данную структуру были наложены еще в октябре 2014 года. Согласно сделанным тогда заявлениям Минфина, "официальный региональный представитель "Гознака" - (ливанская) компания DK Group занималась обеспечением перевозки банкнот из России в Сирию грузовыми авиарейсами через третьи страны". Происходило это в марте 2014 года.

После этого DK Group не могла иметь никаких деловых отношений с гражданами США или американскими компаниями. Теперь же из черного списка исключена не только эта фирма, но и ее представитель Джад Дагер.

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