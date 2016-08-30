США сняли санкции с компании, поставлявшей в Дамаск сирийские банкноты из РФ

Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADAСпорт 30 августа, 23:21
Полиция оцепила дом певца Криса Брауна в КалифорнииПроисшествия 30 августа, 23:00
Немецкий "Шальке" объявил об аренде футболиста КоноплянкиСпорт 30 августа, 21:46
СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГМеждународная панорама 30 августа, 21:41
Собянин: пассажиры смогут месяц бесплатно ездить по МЦКМосква 30 августа, 21:36
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФОбщество 30 августа, 21:32
Около 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогодыПроисшествия 30 августа, 21:06
Объявлены направления тем выпускных сочинений 2016 годаОбщество 30 августа, 20:40
Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой водеСпорт 30 августа, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство финансов США во вторник объявило об исключении из санкционных списков компании DK Group, которая, по утверждению Вашингтона, ранее доставляла в Дамаск сирийские банкноты, изготовленные на предприятии "Гознак" в России.
Ограничения на данную структуру были наложены еще в октябре 2014 года. Согласно сделанным тогда заявлениям Минфина, "официальный региональный представитель "Гознака" - (ливанская) компания DK Group занималась обеспечением перевозки банкнот из России в Сирию грузовыми авиарейсами через третьи страны". Происходило это в марте 2014 года.
После этого DK Group не могла иметь никаких деловых отношений с гражданами США или американскими компаниями. Теперь же из черного списка исключена не только эта фирма, но и ее представитель Джад Дагер.