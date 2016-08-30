Обама сократил тюремные сроки для 111 заключенных

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама смягчил наказание для 111 лиц, которые на данный момент находятся в тюрьме за различные преступления. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.
Среди них есть и те, кто был осужден за нарушения закона об использовании огнестрельного оружия, несмотря на то, что Обама выступает за ужесточение этой сферы законодательства. Многие приговорены к пожизненному заключению.
Теперь же большинство из них выйдут на свободу 28 декабря 2016 года, хотя некоторым все же придется отбывать большую часть срока. На сегодняшний день президент смягчил приговор 673 осужденным. При этом только в августе этого года он сократил сроки 325 заключенным.
После ряда юридических реформ в 2014 году в США увеличилось количество ходатайств о помиловании. Сейчас на рассмотрении у Обамы находится около 11,5 тыс. прошений. В начале августа он отказал в 2 227 подобных случаях.
Ранее Обама стал первым действующим президентом США, посетившим тюрьму, где, пообщавшись с персоналом и заключенными, заявил о целесообразности смягчения наказаний в рамках реформы системы уголовного законодательства. По его словам, необходимо делать различие между ошибками, которые люди иногда совершают в молодости, и осознанными преступными действиями. Президент также предложил подумать, как улучшить программы реабилитации отбывших наказание преступников.