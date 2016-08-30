В Венесуэле неизвестные забросали "коктейлями Молотова" редакцию газеты El Nacional

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МЕХИКО, 30 августа. /ТАСС/. Неизвестные в масках забросали "коктейлями Молотова" редакцию венесуэльской газеты El Nacional. Об этом издание сообщило во вторник на своем сайте.
"Этим утром группа людей в масках напала на офис El Nacional, расположенный на проспекте Лос-Кортихос-де-Лурдес. Они приехали на белом пикапе без номерного знака и начали кидать экскременты и "коктейли Молотова", - написала газета. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
По словам издания, нападавшие обвиняли журналистов в "предательстве страны". Они также оставили на месте обращение к главному редактору газеты Мигелю Энрике Отеро.
Это уже второе нападение на El Nacional за последние несколько месяцев. 17 июня неизвестные попытались проникнуть в здание ночью и также оставили обращение к журналистам, подписанное той же группой, что и в этот раз.