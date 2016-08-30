Обама продлил на год действие ЧП, введенного в США после терактов 11 сентября 2001 года

ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама продлил на год действие чрезвычайного положения, введенного в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее уведомление было направлено им во вторник в Конгресс.

Документ также будет опубликован в так называемом Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США. В противном случае чрезвычайное положение автоматически прекратило бы действие.

Оно было введено в стране спустя несколько дней после терактов, в результате которых погибли почти три тыс. человек. Тогдашний глава американской администрации Джордж Буш-младший объяснил свое решение "сохраняющейся прямой угрозой новых нападений на Соединенные Штаты". В соответствии с изданной им прокламацией, чрезвычайное положение существует в США с 11 сентября, когда террористы, захватившие пассажирские самолеты, направили их на башни Всемирного торгового центра и Пентагон.

С тех пор распоряжение каждый год продлевалось. "Террористическая угроза, которая привела к объявлению чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - говорится в послании Обамы Конгрессу, которое было распространено Белым домом. - Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2016 года с учетом террористической угрозы". Введение чрезвычайного положения по закону дает президенту некоторые дополнительные полномочия в борьбе с терроризмом.

В этом году исполнится 15 лет со дня терактов 11 сентября в США.