СМИ: две трети бразильских сенаторов поддержат отставку Руссефф

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Две трети бразильских сенаторов - 54 человека - открыто заявили, что поддержат отставку Дилмы Руссефф, временно отстраненной от должности президента страны в рамках процесса импичмента. Об этом сообщила на своем сайте газета Folha de Sao Paolo, ссылаясь на данные собственного опроса, проведенного среди законодателей.

Этого числа достаточно, чтобы отправить Руссефф в отставку. Ранее крупнейшие бразильские СМИ сообщали, что в поддержку импичмента открыто высказывались только 53 сенатора - то есть для того, чтобы в Бразилии произошла смена власти не хватало одного голоса.

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии сегодня началось заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование. Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.