В Киеве жильцы многоэтажного дома перекрыли движение из-за отключения электроэнергии

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Жильцы многоэтажного дома в Киеве перекрыли движение транспорта по улице Братиславская. Причиной такой решительной меры стало отключение электроэнергии.
"Дорогу перекрыли жильцы дома по улице Стальского, 32. Причина в том, что еще в 10 утра у них в доме отключили свет. Как оказалось, данное отключение уже не первое, а третье. В прошлый раз это было около четырех месяцев назад, - сообщил во вторник телеканал "112 Украина". - Фактически у каждого, кто живет в данном доме, есть электроплиты, поэтому жильцы домов не могут себе подогреть воду, приготовить есть, у многих малые дети".
По словам жильцов, причина отключения электроэнергии в том, что компания "Житлокоммунсервис", которая обслуживает дома, не перечисляет деньги по оплате за свет на счета "Киевэнерго".
На месте работают сотрудники патрульной полиции, которые следят за правопорядком.