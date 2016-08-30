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ВВС западной коалиции нанесли авиаудар по одному из главарей ИГ в Сирии

Международная панорама
30 августа, 23:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
После полудня по сирйискому времени силы коалиции нанесли авиаудар по (населенному пункту) Эль-Баб в Сирии с целью ликвидации главаря ИГ
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ВАШИНГТОН, 30 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ВВС западной коалиции во вторник нанесли авиаудар с целью ликвидации одного из главарей запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе американского Министерства обороны.

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"После полудня по сирйискому времени силы коалиции нанесли авиаудар по (населенному пункту) Эль-Баб в Сирии с целью ликвидации главаря ИГ. В данный момент мы проводим оценку результатов операции", - отметил представитель Пентагона.

Против кого конкретно проводилась операция, не уточняется.

Ранее спутниковый телеканал Al Jazeera сообщил, что в Сирии был убит полевой командир Абу Мухаммед аль-Аднани, который был вторым лицом в иерархии ИГ после Абу Бакра аль-Багдади. По данным телеканала, Аль-Аднани был известен тем, что выступал в качестве так называемого официального представителя ИГ.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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