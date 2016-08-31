Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что страна движется к гражданской войне

Международная панорама
31 августа, 0:12 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Так Валенса прокомментировал события воскресенья, когда он покинул костел в Гданьске во время выступления президента Анджея Дуды, посвященного перезахоронению деятелей антикоммунистического подполья
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бывший президент Польши, знаменитый лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса предостерег власти республики от опасности гражданской войны. С таким заявлением он выступил в вечерней программе польского телеканала ТВН24.

"Если кто-то доводит до гражданской войны, то другая сторона будет действовать подобным образом, и мы посмотрим. Я с самого начала предостерегал, что нам грозит гражданская война, и если люди будут действовать так безответственно, то мы будем неуклонно двигаться в этом направлении", - сказал он.

Таким образом польский политик прокомментировал события минувшего воскресенья, когда он демонстративно покинул костел в Гданьске во время выступления президента страны Анджея Дуды, посвященного перезахоронению деятелей антикоммунистического подполья. За этот жест в адрес Валенсы последовали оскорбительные выкрики из толпы, в частности, прозвучало: "Смерть врагам народа". Нападкам в тот день также подверглись деятели оппозиционной организации Комитет обороны демократии, которую поддерживает Валенса.

"Я не знаю, как я поступлю. Это очень ответственное дело, но, по всей видимости, у меня не будет выбора кроме как согласиться на организацию зашиты, так как полиция не защищает тех, на кого нападают, кого бьют, - указал экс- президент. - Либо право будет защищаться, либо придется создать самооборону для защиты закона и людей".

Валенса в своем выступлении призвал всех ответственных людей покончить с происходящим, пока не произошло несчастье. "Те, кого бьют, соберутся и ответят вам так же, и мы будем иметь дело с войной", - констатировал он.

Осенью прошлого года к власти в Польше пришла партия "Закон и справедливость" экс-премьера Ярослава Качиньского. Первые же шаги нового руководства, которые, по их словам, направлены на восстановление и реформирование страны, были критически встречены оппозицией, обвинившей власти в несоблюдении конституции и нарушении норм демократии. На волне протестных настроений в республике появилась новая оппозиционная организация Комитет обороны демократии, которой удалось вывести на свои протестные акции несколько сотен тысяч человек. Эту организацию поддерживает и Лех Валенса, выступающий против всей команды Качиньского, президента Анджея Дуды и премьера Беаты Шидло.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
4
СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГ
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
7
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
Темы дня
Реклама