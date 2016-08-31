Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что страна движется к гражданской войне

ВАРШАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бывший президент Польши, знаменитый лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса предостерег власти республики от опасности гражданской войны. С таким заявлением он выступил в вечерней программе польского телеканала ТВН24.

"Если кто-то доводит до гражданской войны, то другая сторона будет действовать подобным образом, и мы посмотрим. Я с самого начала предостерегал, что нам грозит гражданская война, и если люди будут действовать так безответственно, то мы будем неуклонно двигаться в этом направлении", - сказал он.

Таким образом польский политик прокомментировал события минувшего воскресенья, когда он демонстративно покинул костел в Гданьске во время выступления президента страны Анджея Дуды, посвященного перезахоронению деятелей антикоммунистического подполья. За этот жест в адрес Валенсы последовали оскорбительные выкрики из толпы, в частности, прозвучало: "Смерть врагам народа". Нападкам в тот день также подверглись деятели оппозиционной организации Комитет обороны демократии, которую поддерживает Валенса.

"Я не знаю, как я поступлю. Это очень ответственное дело, но, по всей видимости, у меня не будет выбора кроме как согласиться на организацию зашиты, так как полиция не защищает тех, на кого нападают, кого бьют, - указал экс- президент. - Либо право будет защищаться, либо придется создать самооборону для защиты закона и людей".

Валенса в своем выступлении призвал всех ответственных людей покончить с происходящим, пока не произошло несчастье. "Те, кого бьют, соберутся и ответят вам так же, и мы будем иметь дело с войной", - констатировал он.

Осенью прошлого года к власти в Польше пришла партия "Закон и справедливость" экс-премьера Ярослава Качиньского. Первые же шаги нового руководства, которые, по их словам, направлены на восстановление и реформирование страны, были критически встречены оппозицией, обвинившей власти в несоблюдении конституции и нарушении норм демократии. На волне протестных настроений в республике появилась новая оппозиционная организация Комитет обороны демократии, которой удалось вывести на свои протестные акции несколько сотен тысяч человек. Эту организацию поддерживает и Лех Валенса, выступающий против всей команды Качиньского, президента Анджея Дуды и премьера Беаты Шидло.