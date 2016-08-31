СМИ: три тысячи мигрантов спасены в Сицилийском проливе

РИМ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Три тысячи мигрантов были спасены во вторник в Сицилийском проливе экипажами кораблей ВМС Италии, береговой охраны, а также европейской миссии "София". Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на итальянскую службу береговой охраны, которая осуществляла координацию операций по оказанию помощи терпящим бедствие лодкам.

Представители службы напомнили, что в понедельник были спасены 6,5 тыс. мигрантов, а за последние четыре дня помощь была оказана 13 тыс. мигрантам. Увеличение потока, по их словам, связано с благоприятными погодными условиями.

Как заявил во вторник министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони, Италия не должна бороться в одиночку с феноменом миграции. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе итало-германиских межправительственных консультаций, которые должны состояться в среду в Италии с участием премьер-министра Маттео Ренци и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Соглашение ЕС и Турции © AP Photo/Petros Giannakouris, File В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.



С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

Инфографика Беженцы в Европе Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу