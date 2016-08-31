США в 2017 году впервые разместят истребители F-35 за рубежом

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) США впервые разместят в будущем году за рубежом истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом сообщил во вторник в интервью заместитель командующего Корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Роберт Уолш.

На Ближний Восток и в Азию

Как уточнил военачальник, развертывание двух эскадрилий новейших американских истребителей-"невидимок" произойдет на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на борту десантных кораблей Wasp и Essex. Реализует эти планы Корпус морской пехоты, который является в США самостоятельным видом ВС наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Береговой охраной.

"Мы - первые, кто будет заниматься развертыванием этой (техники за рубежом). Мы намерены разместить ее на корабле Wasp. Интересно то, что мы развернем ее не только на Wasp, но и на Essex в том же году (в сфере оперативной ответственности) Центрального командования (ВС США)", - заявил Уолш. Центральное командование американских ВС отвечает в первую очередь за Ближний Восток.

По словам генерала, корабль Wasp с истребителями F-35 "направят в Тихий океан". Речь идет о переброске в Японию и к ее берегам в общей сложности "16 самолетов, из которых 6 будут находиться на Wasp, а 10 останутся (на суше на базе американских морпехов Ивакуни в префектуре Ямагути) как "родительская" эскадрилья", сказал Уолш. Тем не менее, подчеркнул он, при желании ВС США смогут перебрасывать на Wasp во время данного развертывания и все эти 16 F-35.

Точные сроки не сообщают

Точные сроки переброски F-35 в АТР и на Ближний Восток замкомандующего Корпусом морской пехоты не назвал. Он пояснил только, что "Эссекс" в настоящее время модифицируют, и что на этом корабле истребители разместят примерно через 8 месяцев после развертывания аналогичной авиации на Wasp

Уолш выразил уверенность в том, что размещение F-35 на десантных кораблях серьезно расширит боевые возможности ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Совместный проект

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боеголовки. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета еще Израилем и Японией.

В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.

Самый дорогой самолет

В общей сложности Министерство обороны США изначально собиралось приобрести 2443 самолета F-35 у корпорации- разработчика Lockheed Martin ("Локхид-Мартин"). Однако председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в прошлом году признал, что Пентагон, "учитывая развивающуюся оборонную стратегию" и последние распоряжения политического руководства, пересматривает эти замыслы в сторону сокращения их масштабов, "анализируя, является ли число 2443 правильным".

Производство этих самолетов, как ожидается, будет идти до конца 2030-х годов. Согласно прогнозам экспертов, на реализацию программы строительства F-35 уйдет 1,5 трлн долларов. Этот проект создания военной техники является самым дорогостоящим на данный момент в истории США.

Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации многочисленные ошибки. Некоторые специалисты в США теперь в том числе задаются вопросом, стоил ли вообще проект того, чтобы его начинать.