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Американец, бежавший на Кубу на моторной лодке, приговорен в США к 12 годам тюрьмы

Международная панорама
31 августа, 1:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Вегманн сознался, что помог сообщникам украсть 38 единиц оружия. Власти освободили его под обязательство явиться в суд в июле 2015 года. Вместо этого он украл моторную лодку и бежал на Кубу
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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американец, совершивший в прошлом году побег на моторной лодке на Кубу, приговорен к 12 годам тюрьмы. О таком решении суда города Де-Мойн (штат Айова) сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.

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Инцидент произошел 31 октября 2015 года. Момент похищения 38-летним Шоном Майклом Вегманном моторной лодки из порта Сток-Айленд на побережье Флориды был снят камерой видеонаблюдения. 2 ноября Береговая охрана США получила уведомление от кубинских коллег о неопознанном малом судне, которое было пропущено в порт Гаваны. Сообщение было дополнено снимками, которые позволили опознать американца и украденную лодку.

В декабре 2015 году Гавана выдала американца властям США. Это был первый подобный случай с момента начала нормализации отношений двух государств в 2014 году.

Оказалось, что у Вегманна были серьезные проблемы с законом. Он сознался, что помог сообщникам украсть 38 единиц огнестрельного оружия в Айове и Иллинойсе. Власти США освободили его из-под стражи под обязательство явиться в суд в июле 2015 года. Вместо этого Вегманн украл моторную лодку и бежал на Кубу.

Бегство американца на Кубу вызвало широкий резонанс в США. Обычно происходит наоборот: кубинцы пытаются добраться до берегов США на самодельных плотах и надувных лодках.

Хотя официально американским туристам по-прежнему запрещено посещать Кубу, поездки на остров были разрешены для некоторых категорий граждан. Среди них - журналисты, представители культурных, образовательных и религиозных организаций, гуманитарных миссий, а также лица, имеющие родственников на Кубе. За 2015 г. количество американских граждан, побывавших на Кубе, по сравнению с 2014 г. увеличилось на 50% и составило 161 тыс. По данным Министерства туризма Кубы, в первом квартале 2016 г. остров посетили 94 тыс. граждан США, что на 94% больше, чем за тот же период 2015 г.

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