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МИД Ирана выразил обеспокоенность в связи с турецкой военной операцией в Сирии

Международная панорама
31 августа, 1:43 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
По мнению официального представителя ведомства, военное присутствие Турции на сирийской территории лишь усложняет региональную ситуацию
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ТЕГЕРАН, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. МИД Ирана выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающейся турецкой военной операцией в Сирии, подчеркнув необходимость уважения суверенитета этой страны.

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"Стремление миролюбивых наций региона вести борьбу с терроризмом и предпринимать усилия по восстановлению региональной безопасности не может быть основанием для нарушения территориальной целостности Сирии и ведения боевых действий без согласования с сирийскими властями", - заявил во вторник вечером официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми. Он назвал "неприемлемыми любые действия, которые бросают тень на политический авторитет правительства Сирии".

Иранский дипломат считает, что военное присутствие Турции на сирийской территории лишь усложняет региональную ситуацию. "Расширение масштаба боевых действий на севере Сирии приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения. Необходимо, чтобы турецкая армия немедленно прекратила военную операцию в САР", - указал Гасеми.

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