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Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи посетит Вашингтон и встретится с Обамой

Международная панорама
31 августа, 1:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи в правительстве страны занимает также пост министра иностранных дел
Материал из 1 страницы
Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи

© EPA/HEIN HTET

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи нанесет в сентябре визит в Вашингтон и будет принята президентом США Бараком Обамой. Старший директор Совета национальной безопасности США по Азии Дэниел Крайтенбринк сообщил об этом во вторник на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне в преддверии визита Обамы в Китай и Лаос, намеченного на 2-8 сентября.

Крайтенбринк указал, что этот заключительный вояж Обамы в Азиатско-Тихоокеанский регион вписывается в общий контекст "разворота к Азии" в политике США. Перечислив ряд визитов, уже состоявшихся в нынешнем году, он сказал, что "позднее в сентябре" президент "примет бирманского госсоветника Аун Сан Су Чжи". Бирмой в США продолжают именовать Мьянму.

Лидер партии Национальная лига за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи известна далеко за пределами собственной страны. В правительстве Мянмы она занимает пост государственного советника и министра иностранных дел. Фактически же многие считают ее политическим лидером страны. Косвенным подтверждением этого стало и нынешнее известие о том, что Обама намерен лично оказать ей прием в Вашингтоне.

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