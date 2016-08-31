Полиция предотвратила драку между сторонниками и противниками Руссефф в Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Участники манифестации в поддержку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии, во вторник вечером перекрыли проспект Паулиста - главную магистраль крупнейшего города страны Сан-Паулу. Как сообщил телеканал Globo, манифестанты начали шествие в сторону одной из центральных площадей.

В отличие от акции, состоявшейся накануне, митинг пока проходит мирно, без столкновений с правоохранительными органами. Однако были отмечены небольшие стычки между сторонниками Руссефф и ее противниками, которые обменялись оскорблениями. Несколько человек обратились к протестующим с криками "Фашисты!" и "Долой Дилму!", демонстранты, в свою очередь, назвали своих оппонентов "путчистами" и "сторонниками диктатуры". Вмешательство полиции помогло предотвратить драку между двумя политическими лагерями.

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии в эти минуты проходит заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование.

Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа. К настоящему моменту в пользу отставки Руссефф выступили 11 сенаторов из 81, еще девять законодателей высказались против, а двое - не сообщили о своем решении.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.