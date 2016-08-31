Полиция предотвратила драку между сторонниками и противниками Руссефф в Сан-Паулу

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Участники манифестации в поддержку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии, во вторник вечером перекрыли проспект Паулиста - главную магистраль крупнейшего города страны Сан-Паулу. Как сообщил телеканал Globo, манифестанты начали шествие в сторону одной из центральных площадей.
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
В отличие от акции, состоявшейся накануне, митинг пока проходит мирно, без столкновений с правоохранительными органами. Однако были отмечены небольшие стычки между сторонниками Руссефф и ее противниками, которые обменялись оскорблениями. Несколько человек обратились к протестующим с криками "Фашисты!" и "Долой Дилму!", демонстранты, в свою очередь, назвали своих оппонентов "путчистами" и "сторонниками диктатуры". Вмешательство полиции помогло предотвратить драку между двумя политическими лагерями.
В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии в эти минуты проходит заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование.
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа. К настоящему моменту в пользу отставки Руссефф выступили 11 сенаторов из 81, еще девять законодателей высказались против, а двое - не сообщили о своем решении.
Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.