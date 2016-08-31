Расследование еще трех химических атак в Сирии будет завершено в сентябре

ООН, 31 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Расследование еще трех случаев применения отравляющих веществ в Сирии будет завершено в сентябре. Об этом заявила во вторник журналистам руководитель Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак (СМР) Вирджиния Гамба по итогам закрытой встречи с членами Совета Безопасности ООН.

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Она подтвердила, что СМР удалось завершить расследование трех из девяти инцидентов. По мнению экспертов, в двух населенных пунктах в провинции Идлиб в апреле 2014 года и марте 2015 года контейнеры с хлором были сброшены с вертолетов сирийских ВВС, в то время как в городе Мареа в провинции Алеппо 21 августа 2015 года сернистый иприт применили террористы. От изучения еще трех случаев, произошедших с апреля 2014 по май 2015 года СМР посчитала необходимым отказаться из-за отсутствия достаточной информации. При этом специалисты рекомендовали продолжить расследование оставшихся инцидентов - в Кафр-Зите 18 апреля 2014 года, а также Куменесе и Биннише в марте 2015 года.

Гамба напомнила, что полномочия СМР, созданной по решению Совбеза, истекут 23 сентября. "СМР прекратит свое существование, и мы вернемся (в СБ ООН) с результатами трех инцидентов, о которых я упомянула, до 23 сентября", - сказала Гамба.

По ее словам, эксперты ООН и ОЗХО располагают информацией о том, что применение в Сирии химикатов в качестве оружия продолжается до сих пор. Она призвала не допустить, чтобы подобные инциденты стали обыденным явлением для сирийского конфликта "или где-либо еще". "Виновные должны быть выявлены и привлечены к правосудию, чтобы предотвратить подобные действия в будущем", - заявила руководитель СМР.

Дамаск отверг выводы экспертов

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари во вторник отверг выводы экспертов, заявив, что они "полностью основаны на заявлениях очевидцев, предложенных террористическими вооруженными группами", а также не подкреплены "какими-либо физическими доказательствами", вроде собранных на месте предполагаемых атак образцов или подтвержденных медицинских заключений.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин допустил, что основания для выводов, содержащихся в докладе, "вполне могли быть сфабрикованы оппозиционными Дамаску силами и террористическими структурами, возможно, не без помощи извне". Он обратил внимание на то, что по одному из инцидентов СМР "признал факты предоставления свидетелями, опрошенными миссией ОЗХО, фальсифицированной информации". Чуркин также указал, что выводов, содержащихся в докладе недостаточно для того, чтобы Совет Безопасности ввел санкции в отношении Дамаска. В пользу такого шага ранее высказались дипломаты Великобритании и Франции, в то время как постпред США Саманта Пауэр не стала забегать вперед и предвосхищать решения Совбеза.

Отвечая на критику доклада, Вирджиния Гамба заверила, что эксперты старались работать "беспристрастно, объективно и профессионально", так как осознавали, что результаты расследования подвергнутся скрупулезному анализу. По ее словам, специалисты применяли "очень высокие стандарты", проверяя доступные улики и информацию, и стремились подтвердить их из максимального количества источников. "Я думаю, что посол Чуркин имел в виду, что в реальности случаи применения хлора как правило очень сложные, так как это вещество разлагается очень быстро, в отличие от химического оружия, такого как зарин, (нервно-паралитический газ) VX, горчичный газ, следы которых остаются долго", - сказала дипломат.