СМИ: четвертый фрегат ВМС США вышел из строя за последние девять месяцев

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. У боевого корабля прибрежной зоны ВМС США USS Coronado типа Independence произошла поломка в центральной части Тихого океана. Об этом сообщил во вторник еженедельник Defense News.

По данным источника издания в ВМС США, это случилось в понедельник из-за проблем в двигательной системе корабля. В связи с аварией он вынужден был возвращаться на базу Перл-Харбор на Гавайях, расположенную в примерно 1,5 тыс. км, с низкой скоростью - 18,5 км в час. На борту корабля, который все еще находится в пути, несут службу 70 моряков. Базу Coronado покинул в пятницу и отправился в Сингапур. Стоимость корабля оценивается в $360 млн.

Coronado стал четвертым за последние девять месяцев кораблем прибрежной зоны ВМС США, с которым произошла поломка. Так, в июле Freedom вышел из строя из-за попадания морской воды в двигательную систему. В январе Fort Worth LCS-3 вышел из строя из-за технических проблем в порту Сингапура, а в декабре прошлого года неисправность была обнаружена в двигателе новейшего корабля Milwaukee, когда тот направлялся в порт приписки Сан-Диего (штат Калифорния).