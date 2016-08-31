Инициатива о запрете фрекинга не будет включена в избирательные бюллетени в штате Колорадо

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Предложения о запрете на использование метода гидравлического разрыва пласта (фрекинга) при добыче нефти и газа не будут включены в избирательные бюллетени для голосования на выборах президента США в двух районах американского штата Колорадо. Как сообщила во вторник газета Wall Street Journal, в поддержку каждой из этих инициатив не удалось набрать требуемые по закону 98500 голосов.

"Вопрос о добыче нефти и газа методом фрекинга впервые стал темой для обсуждения в канун президентских выборов в США, - отметила газета. - Однако до сих пор сторонникам такого запрета не удавалось прекратить применение фрекинга. Губернатор Колорадо Джон Хикенлопер заранее объявил о том, что эта инициатива не получит поддержки. Выступая перед членами Ассоциации нефти и газа штата Колорадо, он заявил, что отклонение этой инициативы - наилучший выход для штата".

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Объем добычи нефти в Колорадо в прошлом году достиг 327 тыс. баррелей в сутки, что составляет около 3,5% от общего объема добычи нефти в США. По данным газеты, нефтяные компании Колорадо затратили в общей сложности около 13 млн долларов на финансирование агитационной кампании против запрета фрекинга.

Как напомнила Wall Street Journal, с 2011 года в США около 600 раз предпринимались попытки ввести запрет на фрекинг и лишь 281 такая инициатива была оформлена в форме обязательного для исполнения решения местных властей. "Из этих распоряжений практически ни одно не относится к районам, где осуществляется добыча нефти или природного газа", - пояснила газета. Так, в Вермонте запрет на фрекинг был введен в 2012 году, однако в этом штате нет коммерчески значимых месторождений. В штате Нью-Йорк запрет действует с 2014 года, однако при добыче газа на территории этого штата метод гидроразрыва пласта не применялся.

Технология фрекинга предусматривает закачку в скважину под давлением большого количества жидкости, содержащей химикаты, которые затем могут попасть в водоносные пласты и артезианские скважины.