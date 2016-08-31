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Белый дом: США затрудняются дать четкое определение характера своих отношений с Китаем

Международная панорама
31 августа, 3:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Старший директор Совета национальной безопасности США по Азии Дэниел Крайтенбринк признал, что отношения США с КНР "не поддаются легкому и простому определению"
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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США затрудняются дать четкое определение характера своих отношений с КНР и предпочитают не сравнивать их с нынешним уровнем российско-китайского взаимодействия. Такой вывод можно сделать на основе ответов высокопоставленных сотрудников Белого дома и Госдепартамента США на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге в преддверии поездки президента США Барака Обамы в Китай на саммит "двадцатки".

Старший директор Совета национальной безопасности США по Азии Дэниел Крайтенбринк во вторник признал, что отношения США с КНР "не поддаются легкому и простому определению". "Это исключительно важные двусторонние контакты, одни из самых значимых и самых сложных в мире", - сказал он.

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Автор: ЗАХАРОВ Владимир Захаров
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"Мы стремимся к конструктивным позитивным отношениям с Китаем, позволяющим расширять наше взаимодействие по целому ряду общих глобальных вызовов, - добавил представитель Белого дома. - В то же время мы понимаем, что в американо- китайских контактах присутствует широкий круг раздражителей и не испытываем от этого неудобства. Мы не прячемся от этих трений и разногласий, а говорим о них весьма откровенно". В целом же в отношениях присутствуют и "сотрудничество", и "конкуренция", констатировал Крайтенбринк.

В то же время помощник госсекретаря США по Восточной Азии Дэниел Рассел напомнил, что во времена "холодной войны" так называемые треугольные конструкции пользовались большой популярностью у политологов. "И Китай, и США поддерживают двусторонние отношения с Россией, - сказал он. - У каждого свой набор вопросов и проблем. В каких-то случаях это фактор наличия общей границы, в других - фактор решительного неприятия нарушения границ".

При всем том, продолжал Рассел, "в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом трехсторонние отношения выступают на передний план, как новая гибкая форма политической геометрии". "Думаю, одна из отличительных черт последних восьми лет, с точки зрения США, заключается как раз в достижении весьма существенного прогресса в наших трехсторонних отношениях с Японией и Австралией, с Японией и Южной Кореей и в других комбинациях", - заявил дипломат.

По его словам, Вашингтон видит потенциал в развитии подобного многостороннего взаимодействия. "А есть еще и такая важная платформа, как Восточноазиатский саммит, в котором участвуют и США, и Китай, и Россия", - напомнил Рассел.

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