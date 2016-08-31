Пентагон продолжает оценивать результаты операции по ликвидации главаря ИГ

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон продолжает оценивать результаты авиаудара, нанесенного ВВС международной антитеррористической коалиции по так называемому официальному представителю запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Мухаммеду аль-Аднани в сирийском городе Эль-Баб. Об этом ТАСС сообщил во вторник в пресс-секретарь американского Министерства обороны Питер Кук.
"Сегодня силы коалиции нанесли точный авиаудар в районе города Эль-Баб, Сирия, целью которого стал аль-Аднани, один из главарей ИГ. Мы по-прежнему оцениваем результаты авиаудара, - пояснил Кук. - Тем не менее, вывод аль-Аднани с поля боя может оказаться еще одним существенным ударом по ИГ".
По данным Пентагона, террорист был "главным архитектором зарубежных операций" группировки. "В качестве главного представителя ИГ он координировал передвижения боевиков, открыто подстрекал террористов-одиночек к нападениям на мирных граждан и военнослужащих, а также занимался активной вербовкой новобранцев", - рассказали в пресс-службе.
Представитель Пентагона подчеркнул, что США продолжат противостоять группировке и делать мишенью своих авиаударов главарей ИГ. Ранее Вашингтон назначил награду за голову аль-Аднани в размере $5 млн.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС