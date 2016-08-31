Марко Рубио, экс-соперник Трампа в борьбе за Белый дом, добивается переизбрания в сенат

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Один из соперников Дональда Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на пост президента - сенатор от Флориды Марко Рубио - будет добиваться переизбрания в сенат на второй срок. Как сообщило информационное агентство AP, на сенатских праймериз во Флориде во вторник он одержал победу над миллионером Карлосом Беруффом и стал официальным кандидатом республиканцев на место сенатора от этого штата.
На начальном этапе предвыборной кампании Рубио, известный консервативными взглядами, считался серьезным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты, однако после убедительной победы Трампа на первичных выборах во Флориде Рубио вышел из борьбы за Белый дом. После этой неудачи он долго отказывался вторично баллотироваться в сенат Конгресса США, однако руководство Республиканской партии убедило его изменить позицию. Он включился в избирательную кампанию всего за два дня до истечения крайнего срока подачи документов.
Противником Рубио в борьбе за сенаторское кресло стал член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Патрик Мэрфи, получивший ранее поддержку со стороны президента Барака Обамы, вице-президента Джозефа Байдена и лидера демократического меньшинства в сенате Гарри Рейда.