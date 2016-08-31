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СМИ: десять участников митинга в поддержку Руссефф задержаны в Сан-Паулу

Международная панорама
31 августа, 4:15 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Задержанные подожгли мусор во время шествия по центральному проспекту города
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Десять участников митинга в поддержку Дилмы Руссефф, временно отстраненной от должности президента Бразилии, были задержаны во вторник вечером в крупнейшем городе южноамериканской страны Сан-Паулу. Об этом сообщила на своем сайте газета Folha de São Paulo.

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Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента

По ее данным, задержанные подожгли мусор во время шествия по центральному проспекту города Паулиста. Полиция разгоняет манифестантов с помощью светошумовых гранат.

В Федеральном сенате (верхней палате парламента) Бразилии в эти минуты проходит заседание, в ходе которого законодатели должны принять решение по вопросу окончательной отставки Руссефф. Ожидалось, что дебаты продлятся около 17 часов, после чего состоится итоговое голосование. Однако позднее председатель Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски признал, что финальное обсуждение инициативы об импичменте может затянуться, в связи с чем решение, скорее всего, будет вынесено только в среду, 31 августа. К настоящему моменту в пользу отставки Руссефф выступили 20 сенаторов из 81, еще 12 законодателей высказались против, а двое - не сообщили о своем решении.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.

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