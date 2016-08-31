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Голосование по импичменту Руссефф в Федеральном сенате Бразилии перенесено на 31 августа

Международная панорама
31 августа, 5:00 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Ранее предполагалось, что окончательное решение будет вынесено уже в ночь со вторника на среду
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Голосование по вопросу окончательной отставки Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии, начнется в среду, 31 августа, в 11:00 по местному времени (17:00 мск). Об этом заявил во вторник вечером председатель Федерального верховного суда (ФВС) южноамериканской страны Рикарду Левандовски, который в соответствии с национальной конституцией отвечает за координацию процесса импичмента.

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Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента

"Судя по той ситуации, которая складывается на данный момент, последнее выступление сегодня состоится не раньше трех часов ночи (09:00 мск). После этого я готов прервать заседание и возобновить его в 11:00 утра", - сказал Левандовски. Присутствующие в зале сенаторы согласились с этим предложением.

Ранее предполагалось, что окончательное решение будет вынесено уже в ночь со вторника на среду. Однако процесс затянулся в связи с тем, что перед началом голосования в верхней палате бразильского парламента должны были выступить представители обвинения и защиты, а также все сенаторы, пожелавшие аргументировать свое мнение по поводу инициативы об отставке Руссефф. Несмотря на стремление и. о. президента Бразилии Мишела Темера ускорить рассмотрение вопроса об импичменте, почти никто из членов верхней палаты не отказался от этого права.

На данный момент уже 38 законодателей произнесли свои речи. Из них 23 человека выступили в поддержку импичмента, 13 высказались против и двое не сообщили о своем решении.

Руссефф будет отправлена в отставку, если эту инициативу поддержат по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 человека - прим. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.

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