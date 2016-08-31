СМИ: в КНДР казнили заместителя министра образования

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СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель министра образования КНДР Ким Ен Джи был недавно казнен. С таким утверждением выступил в среду представитель министерства объединения Южной Кореи Чон Чжун Хи, сообщает агентство Ренхап.
"Мы располагаем подобной информацией", - отметил он, отказавшись, однако, привести какие-либо дополнительные данные.
Во вторник южнокорейская газета "Чунан ильбо" также сообщила о казни еще двух высокопоставленных чиновников в КНДР. Официальных заявлений северокорейской стороны по этому вопросу не поступало.