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После визита во Владивосток, премьер-министр Японии посетит Китай и Лаос

Международная панорама
31 августа, 6:23 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В китайском городе Ханчжоу 3-5 сентября состоится саммит G20, а 8 сентября в Лаосе пройдет 11-й Восточноазиатский саммит
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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего визита во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит Китай и Лаос. Об этом в среду официально объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"После поездки во Владивосток, где он проведет переговоры с президентом Путиным, премьер-министр посетит Китай и Лаос", - подчеркнул Суга.

В китайском городе Ханчжоу 3-5 сентября состоится саммит G20, а 8 сентября в Лаосе пройдет 11-й Восточноазиатский саммит. Во вторник японское агентство Kyodo сообщило, что в настоящее время прорабатывается возможность встречи премьер-министра Абэ с президентом США Бараком Обамой в Лаосе.

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Саммит G20 Владивосток и ВЭФ
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