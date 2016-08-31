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ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права

Международная панорама
31 августа, 6:31 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Заместитель генсека ООН Стивен О'Брайен подчеркнул, что ООН не участвовала в достижении этого соглашения и "была поставлена в известность об эвакуации за несколько часов до того, как она началась"
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© Local Council of Daraya City via AP
© AP Photo
© AP Photo/Mohammed al-Ayed
© Local Council of Daraya City via AP
© Local Council of Daraya City via AP
© AP Photo
© AP Photo
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© Local Council of Daraya City via AP
© AP Photo
© AP Photo/Mohammed al-Ayed
© Local Council of Daraya City via AP
© Local Council of Daraya City via AP
© AP Photo
© AP Photo

ООН, 31 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соглашение об эвакуации жителей пригорода Дамаска Дараи, находившегося под контролем боевиков и окруженного правительственными силами, не соответствовало нормам международного гуманитарного права. Такое мнение высказал во вторник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его словам, произошедшее в Дарае не должно служить прецедентом для других осажденных районов Сирии.

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О'Брайен подчеркнул, что ООН не участвовала в достижении этого соглашения и "была поставлена в известность об эвакуации за несколько часов до того, как она началась". "ООН по просьбе правительства Сирии и жителей Дараи занимается оценкой гуманитарных нужд и потребностей в защите всех тех, кто был эвакуирован, однако соглашения, которые ведут к массовой эвакуации гражданских лиц после продолжительной блокады, не соответствуют международному гуманитарному праву и нормам в области прав человека", - сказал заместитель генсека.

По его словам, блокада городов, которая является "средневековой тактикой", должна быть прекращена, но не посредством "соглашений, которые ведут к насильственному перемещению гражданского населения". "То, что произошло в Дарае, не должно служить прецедентом для других осажденных районов в Сирии. Первостепенно важно, чтобы все перемещенные лица могли добровольно, безопасно и с достоинством вернуться в свои дома как только это позволит ситуация", - подчеркнул он.

Эвакуация жителей

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Эвакуация жителей Дараи началась 26 августа и заняла два дня. Автоколонна с несколькими сотнями боевиков и членами их семей направилась в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, которую контролируют бандформирования. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, проведенная в Дарае операция - это пример, который будет востребован. По его словам, уже поступили "сообщения о том, что еще один район Сирии заинтересован в том, чтобы аналогичную операцию реализовали при посредничестве РФ".

Дарая была захвачена бандформированиями в 2012 году и с тех пор служила их основным форпостом на подступах к Дамаску. Правительственные войска вели осаду предместья столицы на протяжении четырех лет, а боевики регулярно обстреливали из Дараи жилые кварталы Дамаска.

Заместитель генсека ООН выразил во вторник обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в других осажденных районах Сирии, в частности, в пригороде Хомса Эль-Ваере. По его словам, несмотря на вступившее в силу в этом районе временное перемирие, его жители на протяжении последней недели неоднократно подвергались авианалетам.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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