Глава МИД ФРГ высказался за возвращение РФ в G8 в случае прогресса по Украине и Сирии

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БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за то, чтобы в следующем году пригласить Россию на встречу наиболее развитых стран мира. С соответствующим заявлением он выступил в интервью, опубликованном на сайте немецкого издательского объединения RND.
"Конфликты в Сирии и Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира. Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны семерки смогут обсудить этот вопрос с Москвой. Ключ к возвращению в восьмерку лежит в Москве", - заявил министр.
Ранее Штайнмайер допустил ослабление санкций против РФ при достижении прогресса по "Минску-2" и призвал к ослаблению конфронтации с Россией.
Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми.
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия "не цепляется за формат "восьмерки".
"Восьмерка" - клуб неформальный, членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению, - заявил министр. - Если наши западные партнеры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть. Мы за него не цепляемся".