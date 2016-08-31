СМИ: Маккейн стал кандидатом республиканцев в состав Сената Конгресса США

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Джон Маккейн победил во вторник на первичных выборах (праймериз) в Аризоне и стал официальным кандидатом Республиканской партии в состав Сената Конгресса США. 80-летний политик баллотируется на этот пост уже на шестой срок.
Как сообщила телекомпания CNN, Маккейн легко одержал верх над своим главным соперником среди республиканцев Келли Уорд. Она в 2013-2015 гг работала в верхней палате законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны. Претенденты набрали голоса 55% и 29% делегатов соответственно.
Переизбрание Маккейна в Сенат не гарантировано. На всеобщих выборах в ноябре в США ему предстоит жесткая конкуренция с представительницей Демократической партии Энн Киркпатрик. Она во вторник одержала уверенную победу на праймериз демократов.
В начале августа кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп поддержал переизбрание Маккейна в Сенат Конгресса от штата Аризона. Интересно, что в лице однопартийца миллиардер имеет одного из самых непримиримых недругов внутри партии. В их число входят также экс-кандидат на пост президента в 2012 году Митт Ромни, экс-президенты Джордж Буш-младший и Джордж Буш-старший. Все они бойкотировали съезд в Кливленде (штат Огайо) 18-21 июля ввиду непримиримых противоречий между ними и Трампом, считающимся новичком в политике и чужаком в "элите" партии.
Маккейн известен своими антироссийскими заявлениями. Он возглавляет Международный республиканский институт (International Republican Institute), который Генеральная прокуратура РФ включила в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории Российской Федерации.