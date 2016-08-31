СМИ: Абэ во Владивостоке хочет окончательно определить сроки визита Путина в Японию

ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящих 2 сентября во Владивостоке переговорах с Владимиром Путиным хочет "окончательно определить сроки визита российского президента в Японию". Об этом, как сообщило агентство Kyodo, заявил бывший депутат парламента страны Мунэо Судзуки, у которого в среду состоялась встреча с главой японского правительства.

"Премьер-министр сообщил мне, что на предстоящей встрече хочет окончательно решить вопрос со сроками визита президента Путина в Японию", - заявил журналистам Судзуки, который некогда играл важную роль в национальной политике и, в частности, фактически курировал отношения с Россией. Судзуки активно выступал за развитие контактов с Россией, неоднократно бывал в Москве в качестве официального представителя Токио. О причинах, побудивших японского премьера встретиться с Мунэо Судзуки накануне своей поездки во Владивосток, не сообщается.

Как сообщил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин обсудит с премьером Японии Синдзо Абэ "на полях" Восточного экономического форума 2 сентября вопросы двусторонних отношений, в том числе подготовку своего визита в эту страну в конце года. "Всем известно, что в декабре предстоит давно откладывавшийся визит Путина в Японию, и я думаю, что как раз повестка дня этого визита будет обсуждена и на встрече во Владивостоке". "Даты визита уже согласованы, но мы наверное их объявим по согласованию с японской стороной", - сказал представитель Кремля.