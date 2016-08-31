Президент Киргизии отверг обвинения в попытке узурпации власти

БИШКЕК, 31 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отверг обвинения своих политических оппонентов в попытке узурпации власти в государстве. Об этом он заявил в среду во время празднования Дня независимости страны.

"Вынужден остановиться на теме реформы конституции, поскольку ряд политиков пытаются обвинить меня в различных преступлениях, в том числе попытке узурпации власти", - сказал он. По его словам, такие утверждения являются "открытой ложью". Как считает Атамбаев, его противники вводят народ в заблуждение, утверждая, что в 2010 году была принята конституция, которая предусматривает в республике парламентскую форму правления.

"На самом деле, речь идет о президентско-парламентской форме. И в той конституции заложены все условия для тоталитаризма, поэтому ее надо менять", - считает он.

Глава государства также обвинил в политических махинациях некоторых своих бывших соратников по Временному правительству, которое пришло к власти в апреле 2010 года в результате свержения президента Курманбека Бакиева. При этом он заверил, что "по-человечески ему понятен страх" оппонентов, которые считают, что под предлогом референдума по изменению конституции Атамбаев хочет расширить сферу своих полномочий. "Но я не намерен после ухода с поста президента оставаться еще на один срок, становиться премьер-министром или спикером парламента", - подчеркнул глава государства.

Касаясь действий политических соперников, президент напомнил, что некоторые из них вообще не имеют морального права оставаться в политике, поскольку могут быть причастны к совершению различных преступлений после революции 2010 года. В том числе, мародерству, разграблению банковских ячеек и разжиганию межнациональной розни. "Тогда они занимали у меня деньги на сигареты, а сейчас передвигаются на джипах. У нас пока нет доказательств, но рано или поздно все тайное становится явным", - заключил Атамбаев.