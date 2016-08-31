Польша не впустит на свою территорию эмигрантов из Чечни

ВАРШАВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Власти Польши не намерены пропускать на свою территорию группу эмигрантов из Чечни, которые кочуют на польско-белорусской границе, требуя предоставления им статуса беженцев. Об этом в эфире утренней программы телеканала ТВН24 заявил глава МВД республики Мариуш Блащак.

"Мы не поддадимся давлению тех, кто хочет довести до миграционного кризиса, - сказал он. - В Чечне нет войны". "Цель поездки этих людей - Западная Европа", - добавил Блащак. "На мой взгляд, это попытка создать новый путь эмиграции, наплыва мусульман в Европу", - указал он.

"Мы выступаем за то, чтобы помогать пострадавшим, и делаем это. Мы стараемся финансово поддерживать ситуации, связанные с регионами, где идет война. Мы помогаем беженцам в лагерях, укрепляем внешнюю границу ЕС", - подчеркнул министр.

По его словам, в условиях миграционного кризиса в Евросоюзе Польша делает все возможное для обеспечения безопасности. "Мы не поставим Польшу в ситуацию террористической угрозы", - заключил Блащак.

Во вторник польские и белорусские СМИ сообщили, что на границе между двумя странами в районе Бреста появилась большая группа выходцев из Чечни. Около 100-200 человек хотели попасть на территорию Польши и просили предоставить им статус беженцев, однако получили отказ польских пограничников.