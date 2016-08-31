Число жертв теракта в столице Сомали выросло до 22

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РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.
По его данным, при взрыв ранения получили не менее 50 человек, среди которых официальные лица страны, в том числи один из министров правительства.
Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух возле гостиницы SYL Hotel напротив резиденции президента 30 августа. Террористическая группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за происшедшее.