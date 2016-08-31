Вашингтон призвал Пекин и Манилу проявлять уважение к решению суда по Южно-Китайскому морю

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Решение третейского суда по территориальному спору в Южно-Китайском море (ЮКМ) является "окончательным и юридически обязывающим". Соединенные Штаты призывают Китай и Филиппины придерживаться вердикта этой инстанции. Об этом в среду заявил находящийся в Индии с визитом госсекретарь США Джон Керри.

"Мы продолжаем призывать Пекин и Манилу придерживаться недавнего решения третейского суда, окончательно и юридически обязывающего обе стороны", - подчеркнул глава дипломатического ведомства, выступая на встрече со студентами в индийской столице.

Он указал, что данный вердикт - "крайне важная возможность поддержать существующие правила, опирающиеся на международное законодательство". "Не стоит недооценивать важность этого решения", - добавил Керри.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти трения в той или иной мере вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Отношения между Пекином и Манилой резко ухудшились этим летом. 12 июля организованный при поддержке Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж вынес вердикт, согласно которому претензии КНР на территории в ЮКМ признаны безосновательными. Китайский МИД в тот же день заявил, что правительство страны не признает это решение и считает его "не имеющим юридической силы".