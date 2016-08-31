Вашингтон призвал Пекин и Манилу проявлять уважение к решению суда по Южно-Китайскому морю

Три авиакомпании подали заявки на выполнение чартеров в Турцию из ЕкатеринбургаНовости Урала 31 августа, 11:50
Путин посетил Нахимовское училищеПолитика 31 августа, 11:30
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президентаМеждународная панорама 31 августа, 11:00
ЦИК: недостоверные сведения о доходах и счетах не повлекут снятие кандидатов с выборовПолитика 31 августа, 10:54
Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожарыСибирь 31 августа, 10:52
Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снятПроисшествия 31 августа, 10:51
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"Культура 31 августа, 10:46
СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском краеСибирь 31 августа, 10:40
СМИ: строительство московского метро подорожало в 1,5 раза - до 1,3 трлн руб.Транспорт 31 августа, 10:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Решение третейского суда по территориальному спору в Южно-Китайском море (ЮКМ) является "окончательным и юридически обязывающим". Соединенные Штаты призывают Китай и Филиппины придерживаться вердикта этой инстанции. Об этом в среду заявил находящийся в Индии с визитом госсекретарь США Джон Керри.
"Мы продолжаем призывать Пекин и Манилу придерживаться недавнего решения третейского суда, окончательно и юридически обязывающего обе стороны", - подчеркнул глава дипломатического ведомства, выступая на встрече со студентами в индийской столице.
Он указал, что данный вердикт - "крайне важная возможность поддержать существующие правила, опирающиеся на международное законодательство". "Не стоит недооценивать важность этого решения", - добавил Керри.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти трения в той или иной мере вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Отношения между Пекином и Манилой резко ухудшились этим летом. 12 июля организованный при поддержке Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж вынес вердикт, согласно которому претензии КНР на территории в ЮКМ признаны безосновательными. Китайский МИД в тот же день заявил, что правительство страны не признает это решение и считает его "не имеющим юридической силы".