Россиянин Миронов, объявленный США в розыск, вылетел из Еревана в Москву

ЕРЕВАН, 31 августа. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Российский программист Сергей Миронов, который объявлен в розыск властями США, в среду вылетел из Еревана в Москву. Об этом сообщил адвокат гражданина РФ Карен Нерсисян.

"У моего подзащитного был обратный билет в Москву на 31 августа, - заявил адвокат. - Решением суда ходатайство об его аресте отклонено, в решении суда мы не нашли никакого запрета в том, что мой подзащитный не имеет права покидать Армению". "У нас нет никаких обязательств", - подтвердил юрист.

29 августа суд в Ереване отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте россиянина Сергея Миронова, который был задержан в аэропорту армянской столицы, и освободил его из-под стражи в зале. Миронов прибыл в Ереван с супругой на отдых и был задержан по запросу американской стороны, подтвердили в полиции Армении.

В правоохранительных органах сообщили, что 26 августа в 16:20 по местному времени (15:20 мск) "сотрудниками ГУБОП полиции Армении и линейного отдела полиции по Ереванскому международному аэропорту Звартноц" в воздушной гавани был задержан 30-летний гражданин России Сергей Миронов. В полиции отметили, что с 11 марта 2016 года на международном уровне Миронов разыскивается правоохранительными органами США за совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса этой страны. Мужчина разыскивается за предварительное согласие на нарушение закона об экспорте оружия, попытку нарушения закона о контроле над экспортом оружия, предварительное согласие на отмывание денег и отмывание денег.