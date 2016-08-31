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Керри: укрепление индийско-американских отношений - один из приоритетов для США

Международная панорама
31 августа, 11:35 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Госсекретарь отметил, что пока "некоторые страны стремятся решать проблемы путем применения силы, США и Индия, имеющие общие философии, выступают за соблюдение правил международного порядка"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Укрепление индийско-американских отношений является одним из приоритетов для США. Об этом в среду заявил госсекретарь США Джон Керри на встрече со студентами Индийского технологического института в Нью-Дели.

"Глубокое сотрудничество между Индией и США важно не только для наших двух стран, но и для всего остального мира", - так начал свое выступление перед молодежью госсекретарь США. Далее в ходе сорокаминутного общения он неоднократно подчеркивал важность построения отношений между двумя государствами. "Укрепление индийско-американских отношений является одним из приоритетов для Соединенных Штатов, - заявил Джон Керри. - США и Индия должны сохранять веру в наши демократические ценности и уважать права всех наших граждан".

Он также отметил, что "в то время, когда некоторые страны стремятся решать проблемы путем применения силы, США и Индия, имеющие общие философии, выступают за соблюдение правил международного порядка".

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Персоны
Керри, Джон
Страны
США Индия
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