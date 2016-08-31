Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Минэкономики Франции покинул свой пост для борьбы за кресло в Елисейском дворце

Международная панорама
31 августа, 11:54 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
"Для меня теперь открывается новая страница. Я отправляюсь в плавание, которое будет рискованным, но я убежден, что должен так поступить", - заявил Эмманюэль Макрон
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший на протяжении двух последних лет главой Минэкономики Франции Эмманюэль Макрон официально сложил полномочия и передал дела Мишелю Сапену, который до этого занимал пост министра финансов. Макрон не стал скрывать, что это решение продиктовано личными амбициями: теперь он намерен сосредоточиться на продвижении основанной им недавно политической партии "En marche!".

Наблюдатели убеждены, что бывший глава экономического ведомства в ближайшее время объявит о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции, которые пройдут весной 2017 года. "Для меня теперь открывается новая страница. Я отправляюсь в плавание, которое будет рискованным, но я убежден, что должен так поступить", - заявил Макрон в своей прощальной речи перед сотрудниками ведомства на набережной Берси.

Смотрите также
Марин Ле Пен
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая

Уход из команды недавнего соратника не упрощает задачу президента Франсуа Олланда: список претендентов, которые будут готовы составить ему конкуренцию на предстоящих выборах, пополнился еще одним именем. О том, насколько успешным будет проект Макрона, покажут ближайшие месяцы, однако уже очевидно, что молодой политик - в декабре ему исполнится 39 лет - будет опасным конкурентом. Как показывали опросы общественного мнения, порядка 57% французов считали его "компетентным министром", а 54% опрошенных прямо заявили, что Макрон им "симпатичен".

В окружении Олланда стремятся сгладить неприятный эффект после неожиданного ухода главы Минэкономики - об этом стало известно лишь накануне. "Он ушел, хлопнув дверью, - отметил официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль. - Президент Олланд несколько разочарован, но не слишком озабочен (уходом Макрона - прим. ТАСС). Мы видим, что перед выборами появляется множество кандидатур. Но это не помешает Олланду".

Сам Макрон намерен в конце сентября представить свой диагноз состояния французской экономики и список необходимых реформ. Экс-министр планирует издание книги, чтобы поделиться размышлениями о будущем Франции. "Я увидел пределы нашей политической системы, - заявил он журналистам. - Она подталкивает к компромиссам в последний момент; разъяснительная работа ведется редко, зато большой простор оставлен для страхов одних и других".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Накопительная часть пенсий будет заморожена
5
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
Темы дня
Реклама