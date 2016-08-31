Глава Минэкономики Франции покинул свой пост для борьбы за кресло в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший на протяжении двух последних лет главой Минэкономики Франции Эмманюэль Макрон официально сложил полномочия и передал дела Мишелю Сапену, который до этого занимал пост министра финансов. Макрон не стал скрывать, что это решение продиктовано личными амбициями: теперь он намерен сосредоточиться на продвижении основанной им недавно политической партии "En marche!".

Наблюдатели убеждены, что бывший глава экономического ведомства в ближайшее время объявит о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции, которые пройдут весной 2017 года. "Для меня теперь открывается новая страница. Я отправляюсь в плавание, которое будет рискованным, но я убежден, что должен так поступить", - заявил Макрон в своей прощальной речи перед сотрудниками ведомства на набережной Берси.

Уход из команды недавнего соратника не упрощает задачу президента Франсуа Олланда: список претендентов, которые будут готовы составить ему конкуренцию на предстоящих выборах, пополнился еще одним именем. О том, насколько успешным будет проект Макрона, покажут ближайшие месяцы, однако уже очевидно, что молодой политик - в декабре ему исполнится 39 лет - будет опасным конкурентом. Как показывали опросы общественного мнения, порядка 57% французов считали его "компетентным министром", а 54% опрошенных прямо заявили, что Макрон им "симпатичен".

В окружении Олланда стремятся сгладить неприятный эффект после неожиданного ухода главы Минэкономики - об этом стало известно лишь накануне. "Он ушел, хлопнув дверью, - отметил официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль. - Президент Олланд несколько разочарован, но не слишком озабочен (уходом Макрона - прим. ТАСС). Мы видим, что перед выборами появляется множество кандидатур. Но это не помешает Олланду".

Сам Макрон намерен в конце сентября представить свой диагноз состояния французской экономики и список необходимых реформ. Экс-министр планирует издание книги, чтобы поделиться размышлениями о будущем Франции. "Я увидел пределы нашей политической системы, - заявил он журналистам. - Она подталкивает к компромиссам в последний момент; разъяснительная работа ведется редко, зато большой простор оставлен для страхов одних и других".