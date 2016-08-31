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Спецслужбы Бельгии включили в список боевиков 614 человек, из них 29 граждан РФ

Международная панорама
31 августа, 12:14 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
Большинство россиян, попавших в список, выходцы из Чечни, несколько человек - из Дагестана и Ингушетии, пятеро являются гражданами Бельгии
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БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Спецслужбы Бельгии включили в список боевиков 614 человек, в том числе и 29 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил новостной портал Knack.

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По его данным, в базе данных - 372 бельгийца и 119 иностранцев, среди которых 39 марокканцев, 29 россиян, 16 французов, 13 алжирцев, семь голландцев, шесть граждан Италии, три сирийца, три тунисца и два македонца. Из них 266 человек находятся сейчас в Сирии или Ираке, а 114 уже вернулись из зон боевых действий.

157 человек намерены отправиться в Сирию и Ирак. Отмечается также, что 104 фигуранта - женщины.

Что касается россиян, то, как поясняет портал, большинство из них - выходцы из Чечни, несколько человек - из Дагестана и Ингушетии, но пятеро являются также гражданами Бельгии. 11 граждан РФ могут находиться сейчас в Сирии или Ираке, 13 уже вернулись, один был задержан по пути в зону боевых действий, а четверо находятся в пути.

По словам главы центра по анализу угроз при МВД Бельгии Поля ван Тигхельта, около 20 фигурантов списка участвовали в подготовке терактов, в частности, семеро имеют отношение к терактам в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года.

Издание подчеркивает при этом, что список пока находится в стадии тестирования и в настоящее время не используется спецслужбами страны в целях оперативной работы.

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